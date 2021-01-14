Собянин анонсировал ослабление ограничений в Москве

Власти Москвы примут следующее решение по ограничениям из-за коронавируса через полторы недели, передает ТАСС слова мэра города Сергея Собянина.

Он отметил большое снижение госпитализаций и вновь выявленных случаев заболевания в течение новогодних праздников, потому он надеется на улучшение ситуации к концу января.

За минувшие сутки в России зафиксировано 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни. Умерли 570 пациентов. Полностью выздоровели 27 956 человек. В Москве выявлено за сутки 5893 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 3041, Московской области - 1263.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, сколько мутаций коронавируса в мире известно и откуда ждать новой волны заболевания.

