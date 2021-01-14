Собянин анонсировал ослабление ограничений в Москве
Власти Москвы примут следующее решение по ограничениям из-за коронавируса через полторы недели, передает ТАСС слова мэра города Сергея Собянина.
Он отметил большое снижение госпитализаций и вновь выявленных случаев заболевания в течение новогодних праздников, потому он надеется на улучшение ситуации к концу января.
За минувшие сутки в России зафиксировано 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни. Умерли 570 пациентов. Полностью выздоровели 27 956 человек. В Москве выявлено за сутки 5893 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 3041, Московской области - 1263.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, сколько мутаций коронавируса в мире известно и откуда ждать новой волны заболевания.
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Заразились
3,5 млн+24 763 / сут.
Умерли
63 940+570 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 956 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru