Собянин: В Москве после капитального ремонта открылись еще 14 поликлиник

Реконструированные поликлиники открылись в 10 районах Москвы, уточнил градоначальник. Это современные здания с комфортными условиями для пациентов и врачей и удобной навигацией, отметил мэр.

По его словам, в поликлиниках полностью обновили медицинское оборудование. Это повысит качество и доступность медпомощи, подчеркнул Собянин.

«В общей сложности эти поликлиники обслуживают больше 415 тыс. детей и взрослых», – резюмировал градоначальник.

Реконструированные поликлиники открылись в районах Нагатино-Садовники, Чертаново Центральное, Марьино, Филевский Парк, Тимирязевский, Матушкино (Зеленоград) и других.

На этой неделе глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что до конца года в городе возведут еще пять поликлиник.

