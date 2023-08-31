Собянин: В Москве после капитального ремонта открылись еще 14 поликлиник
Обновленные медучреждения работают по новому московскому стандарту, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Реконструированные поликлиники открылись в 10 районах Москвы, уточнил градоначальник. Это современные здания с комфортными условиями для пациентов и врачей и удобной навигацией, отметил мэр.
По его словам, в поликлиниках полностью обновили медицинское оборудование. Это повысит качество и доступность медпомощи, подчеркнул Собянин.
«В общей сложности эти поликлиники обслуживают больше 415 тыс. детей и взрослых», – резюмировал градоначальник.
Реконструированные поликлиники открылись в районах Нагатино-Садовники, Чертаново Центральное, Марьино, Филевский Парк, Тимирязевский, Матушкино (Зеленоград) и других.
На этой неделе глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что до конца года в городе возведут еще пять поликлиник.
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