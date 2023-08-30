Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Второй этап программы обновления поликлиник начался в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил градоначальник, первый этап обновления столичных поликлиник подходит к концу: 127 зданий вышли из реконструкции, более 70 учреждений находятся в высокой степени готовности, поэтому Москва начала очередной этап программы обновления этих объектов.

«Мы приступаем к реализации второго, заключительного этапа обновления амбулаторного звена – реконструкции еще 140 поликлиник. В результате новый московский стандарт будет внедрен во всех поликлиниках Москвы», – подчеркнул Собянин.

За четыре года реализации программы столица накопила уникальный опыт быстрого и безболезненного обновления поликлиник. Так, в медсообществе и комплексе городского хозяйства были сформированы эффективные «команды реконструкции».

Как отметил Собянин, работы в рамках второго этапа программы обновления поликлиник постепенно начнутся в первых 40 учреждениях. Планируется, что полное обновление амбулаторного звена будет завершено до конца 2025 года.

