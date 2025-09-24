Госдума одобрила запрет пьяным и детям до 16 лет выгуливать собак опасных пород

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который запрещает выгуливать собак опасных пород детям младше 16 лет и лицам в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, исключения составят случаи, когда собака находится на огороженной территории, принадлежащей её владельцу.

Как пишет RT, документ был одобрен кабмином РФ. При этом в правительстве указали на целесообразность внести в документ запрет на выгул детьми и пьяными других крупных собак, обладающих большой физической силой.

Ранее кинолог Григорий Манев заявил «Радиоточке НСН», что данный закон о правилах выгула собак - это очередной популистский документ, который никогда не будет реализован.

ФОТО: РИА Новости
