Госдума одобрила запрет пьяным и детям до 16 лет выгуливать собак опасных пород
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который запрещает выгуливать собак опасных пород детям младше 16 лет и лицам в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, исключения составят случаи, когда собака находится на огороженной территории, принадлежащей её владельцу.
Как пишет RT, документ был одобрен кабмином РФ. При этом в правительстве указали на целесообразность внести в документ запрет на выгул детьми и пьяными других крупных собак, обладающих большой физической силой.
Ранее кинолог Григорий Манев заявил «Радиоточке НСН», что данный закон о правилах выгула собак - это очередной популистский документ, который никогда не будет реализован.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали, сколько семечек можно съедать за один прием
- Мишустин: В 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей
- «Ярко и печально»: Экс-министр экономики о проекте бюджета на 2026 год
- «Не только Украина»: Названы три главных темы на встрече Лаврова и Рубио
- Госдума одобрила запрет пьяным и детям до 16 лет выгуливать собак опасных пород
- «Бред полный»: Панкратов-Чёрный высказался об информации о своей госпитализиации
- «Это убийство»: Букмекеров «добил» новый налог в 5% от ставок
- Жилин раскрыл критерии оценки номинантов на премию «Все цвета джаза»
- В РПЦ заявили, что ничего не слышали о православном мессенджере «Зосима»
- Журова предложила снимать менее серьезные фильмы про спорт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru