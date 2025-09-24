Повышение НДС – это самая яркая и печальная новость в проекте бюджета: было принято решение не экономить, а увеличивать доходы, заявил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Министерство финансов внесло в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы. Среди изменений — повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% при сохранении льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров. Кроме того, порог дохода, по достижении которого уплачивают НДС, снизят с 60 млн до 10 млн рублей. Обе меры Минфин в совокупности с новым налогом на игорный бизнес обосновал необходимостью финансирования обороны и безопасности. Нечаев рассказал, к чему это приведет.