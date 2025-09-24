«Ярко и печально»: Экс-министр экономики о проекте бюджета на 2026 год
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, что в проекте бюджета нет ничего социально ориентированного, главная его задача – обеспечить поддержание военных расходов.
Повышение НДС – это самая яркая и печальная новость в проекте бюджета: было принято решение не экономить, а увеличивать доходы, заявил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Министерство финансов внесло в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы. Среди изменений — повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% при сохранении льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров. Кроме того, порог дохода, по достижении которого уплачивают НДС, снизят с 60 млн до 10 млн рублей. Обе меры Минфин в совокупности с новым налогом на игорный бизнес обосновал необходимостью финансирования обороны и безопасности. Нечаев рассказал, к чему это приведет.
«Самая яркая и печальная новость – это повышение НДС. Это означает дополнительный всплеск инфляции, замедление экономического роста, что негативно скажется на самом бюджете. В проекте бюджета нет ничего социально ориентированного. Главная его задача – обеспечить поддержание военных расходов, что является приоритетным. Социальные программы идут вторым планом, это уже третий год так. Было принято решение не экономить, а увеличить доходы. Это будет сделано за счет прямого повышения налогов, повышения платы за утилизацию автомобилей и так далее. Плюс будут увеличены заимствования для финансирования бюджета. Минфин считает, что это поможет покрыть дефицит бюджета. Посмотрим, как будет. В этом году пришлось пересматривать дефицит, так как доходы растут медленнее, чем расходы», - рассказал он.
Бюджету необходимо использовать все возможные инструменты, но дополнительные обязательства должны взять на себя не потребители, а бизнес, рассказал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новость о вечеринке Снуп Догга за $2 млн в России назвали фейком
- Учитель рассказал, почему школа «забивает» на другие предметы из-за ЕГЭ
- «Застряли в Хогвартсе!»: Милонов указал на безумие фанатов «Гарри Поттера»
- Мишустин утвердил 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году
- Драгунский назвал фэнтези «ненормальной» литературой для детей
- Россиянам рассказали, сколько семечек можно съедать за один прием
- Мишустин: В 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей
- «Ярко и печально»: Экс-министр экономики о проекте бюджета на 2026 год
- «Не только Украина»: Названы три главных темы на встрече Лаврова и Рубио
- Госдума одобрила запрет пьяным и детям до 16 лет выгуливать собак опасных пород
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru