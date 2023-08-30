Пять поликлиник достроят в Москве до конца года
На протяжении последних трех лет в Москве проходит масштабное обновление медицинской инфраструктуры, до конца года в эксплуатацию введут еще пять поликлиник. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на пресс-туре.
Он отметил, что с 2010 года в столице силами Департамента были построены 30 поликлиник, в том числе семь из них ввели в эксплуатацию в 2023 году.
При этом в стадии строительства находятся восемь зданий поликлиник, которые возводят по новому московскому стандарту. Так, кабинеты самых посещаемых врачей располагают на нижних этажах, а административные на верхних. Кроме того, обустраивают комфортные зоны ожидания для пациентов и комнаты отдыха для медиков.
В понедельник, 28 августа, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание взрослой поликлиники на улице Твардовского в районе Строгино. В поликлинике смогут обслуживать около 50 тысяч жителей.
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