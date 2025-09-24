«Бред полный»: Панкратов-Чёрный высказался об информации о своей госпитализиации

Народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный призвал своих зрителей не обращать внимание на сообщения в интернете о его персоне. Об этом сообщает RT.

По словам актёра, всё, что пишут - «чепуха, бред полный». Также он прочитал строчки из своего стихотворения.

«Не ищите меня в поднебесье, не теряйте меня на земле. Я слова собираю для песни, о любви, о добре, о тепле», - заключил артист.

Ранее в Курганской филармонии заявили об экстренной госпитализации Панкратова-Чёрного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
