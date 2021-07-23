Собянин: В Москве миллион пенсионеров привились от COVID-19
Миллион столичных пенсионеров сделали прививку от коронавирусной инфекции, негативных последствий у них не отмечается. Об это заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Сегодня миллион пенсионеров в Москве привились. <...> Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют, значительно в разы меньше смертность», — сообщил градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве пройден, дальше ожидается улучшение ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru