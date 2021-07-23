Собянин: В Москве миллион пенсионеров привились от COVID-19

«Сегодня миллион пенсионеров в Москве привились. <...> Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют, значительно в разы меньше смертность», — сообщил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве пройден, дальше ожидается улучшение ситуации.

