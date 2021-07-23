Беззащитные. Врач рассказала, кому в первую очередь нужна вакцинация
Уязвимые к коронавирусу категории граждан – люди с хроническими заболеваниям: в основном, диабетики и «сердечники». Об этом рассказала в эфире НСН главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.
Наиболее распространенные хронические болезни россиян – сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В период пандемии коронавируса люди с такими диагнозами входят в группу риска. О необходимости их вакцинации напомнила главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.
«Мы за этот продолжительный период пандемии видим то, что именно у этой группы людей наиболее часто – очень тяжелое течение коронавирусной инфекции. Именно у них чаще возникают те легочные осложнения, которые приводят к неблагоприятным последствиям», - объяснила врач.
Наталья Шиндряева также напомнила, что избежать мутации вируса можно только с помощью коллективного иммунитета. По ее словам, чем больше процент защищенных людей, тем проще победить пандемию. Кроме того, врач призвала переболевших коронавирусом не отказываться от ревакцинации.
«Антитела после болезни имеют тенденцию к снижению, таким образом, снижается и защита. Более стойкий иммунитет организм приобретает только после прививки от COVID-19», - уверена Шиндряева.
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