Беззащитные. Врач рассказала, кому в первую очередь нужна вакцинация

Наиболее распространенные хронические болезни россиян – сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В период пандемии коронавируса люди с такими диагнозами входят в группу риска. О необходимости их вакцинации напомнила главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.

«Мы за этот продолжительный период пандемии видим то, что именно у этой группы людей наиболее часто – очень тяжелое течение коронавирусной инфекции. Именно у них чаще возникают те легочные осложнения, которые приводят к неблагоприятным последствиям», - объяснила врач.

Наталья Шиндряева также напомнила, что избежать мутации вируса можно только с помощью коллективного иммунитета. По ее словам, чем больше процент защищенных людей, тем проще победить пандемию. Кроме того, врач призвала переболевших коронавирусом не отказываться от ревакцинации.

«Антитела после болезни имеют тенденцию к снижению, таким образом, снижается и защита. Более стойкий иммунитет организм приобретает только после прививки от COVID-19», - уверена Шиндряева.

Ранее врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт», профессор Евгений Широков рассказал о риске инфарктов, инсультов, нервных расстройств и других осложнений у переболевших короновирусом.







