Собянин: В Москве пройдет пик заболеваемости коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице пройден и дальше ожидается улучшение ситуации.
«В целом, мы видим, что происходит снижение заболеваемости. Это, конечно, положительно, означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение», - цитирует мэра РИА Новости.
Собянин также сказал в эфире телеканала «Россия-1», что снижение заболеваемости COVID-19 в Москве наблюдается уже пятую неделю.
С 19 июля в Москве была отменена обязательная система QR-кодов в заведениях общественного питания.
20 июля Собянин сообщил, что в Москве вакцинированы свыше 4 миллионов человек, из них вторым компонентом - более 2,2 миллионов человек.
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