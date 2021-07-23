Собянин: В Москве пройдет пик заболеваемости коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице пройден и дальше ожидается улучшение ситуации.

«В целом, мы видим, что происходит снижение заболеваемости. Это, конечно, положительно, означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение», - цитирует мэра РИА Новости.

Собянин также сказал в эфире телеканала «Россия-1», что снижение заболеваемости COVID-19 в Москве наблюдается уже пятую неделю.

С 19 июля в Москве была отменена обязательная система QR-кодов в заведениях общественного питания.

20 июля Собянин сообщил, что в Москве вакцинированы свыше 4 миллионов человек, из них вторым компонентом - более 2,2 миллионов человек.

