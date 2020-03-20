В Москве создано 9 лабораторий для исследований тестов на коронавирус
В городских больницах и диагностических центрах столицы начнут работу девять лабораторий для исследований тестов на коронавирус. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом градоначальник сообщил во время осмотра ПЦР-лаборатории для проведения исследований на COVID-19. Она располагается в диагностическом клиническом центре №1 на юго-западе Москвы.
Столичный мэр подчеркнул, что сотрудничество городских лабораторий с лабораториями Роспотребнадзора позволит создать двойной контроль.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что количество официально подтверждённых случаев заражения COVID-19 в России увеличилось до 253. В Москве в настоящий момент зарегистрирован 131 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее главный врач новой инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в лучшем случае пандемия коронавируса завершится в мае-июне. По его словам, есть несколько сценариев развития ситуации с распространением COVID-19 в России. Если страна пойдет по пути Китая, то распространение вируса пойдет на спад в мае-июне, «когда сезон закончится». Если же в России ситуация будет развиваться по итальянскому сценарию, то окончание эпидемии в сентябре будет считаться «хорошей историей», сказал главврач .
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Захарова: Возвращения домой ждут около девяти тысяч россиян
- Сначала застройщики, потом цены. Риэлтор дал прогноз по недвижимости
- Корейба: На самом деле Польше Калининград не нужен
- Bloomberg узнал о нежелании Москвы «сдаться» в нефтяной войне
- Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам на тему COVID-19