В Москве создано 9 лабораторий для исследований тестов на коронавирус

В городских больницах и диагностических центрах столицы начнут работу девять лабораторий для исследований тестов на коронавирус. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом градоначальник сообщил во время осмотра ПЦР-лаборатории для проведения исследований на COVID-19. Она располагается в диагностическом клиническом центре №1 на юго-западе Москвы.

Столичный мэр подчеркнул, что сотрудничество городских лабораторий с лабораториями Роспотребнадзора позволит создать двойной контроль.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что количество официально подтверждённых случаев заражения COVID-19 в России увеличилось до 253. В Москве в настоящий момент зарегистрирован 131 случай заражения коронавирусной инфекцией.