Собянин: Строящийся Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 млн человек
Сабуровский мост через Москву-реку улучшит транспортное обслуживание 3,3 млн человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, строительство моста сейчас завершается, движение по нему будет запущено в этом году. Новый мост появится на южном участке МСД от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская. Он свяжет между собой два округа - Юго-Восточный и Южный. Длина сооружения составит 335 метров.
После полного завершения работ движение транспорта будет организовано в четырех уровнях: МЦД-2, Каширское шоссе, основной ход МСД, направленные эстакады со съездами.
Ранее Собянин сообщил, что в столице продолжается обновление и строительство новых железнодорожных путепроводов и примыкающих к ним улично-дорожной сети, передает НСН.
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