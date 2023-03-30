Собянин: Строящийся Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 млн человек

Сабуровский мост через Москву-реку улучшит транспортное обслуживание 3,3 млн человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, строительство моста сейчас завершается, движение по нему будет запущено в этом году. Новый мост появится на южном участке МСД от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская. Он свяжет между собой два округа - Юго-Восточный и Южный. Длина сооружения составит 335 метров.