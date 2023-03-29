Собянин: Новые путепроводы улучшат транспортное сообщение районов на севере Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в столице продолжается обновление и строительство новых железнодорожных путепроводов и примыкающих к ним улично-дорожной сети.

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По его словам, в настоящее время завершается проектирование четырёх путепроводов. Он уточнил, что их построят на пересечении Октябрьской железной дороги и первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1), что улучшит транспортное сообщение районов.

«Водители смогут напрямую доехать до северного участка Московского скоростного диаметра из района Останкинский», - написал градоначальник.

Глава столицы добавил, что в текущем году завершится строительство дорога, связывающей Дмитровское и Алтуфьевское шоссе - здесь также нужны два новых железнодорожных путепровода, один из которых уже готов.

Ранее Собянин анонсировал строительство дополнительных выходов, вестибюлей и переходов на станциях «Авиамоторная» и «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, сообщает RT.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:Железная ДорогаМоскваДорожное СтроительствоСергей Собянин

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