Собянин: Новые путепроводы улучшат транспортное сообщение районов на севере Москвы

По его словам, в настоящее время завершается проектирование четырёх путепроводов. Он уточнил, что их построят на пересечении Октябрьской железной дороги и первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1), что улучшит транспортное сообщение районов.

«Водители смогут напрямую доехать до северного участка Московского скоростного диаметра из района Останкинский», - написал градоначальник.

Глава столицы добавил, что в текущем году завершится строительство дорога, связывающей Дмитровское и Алтуфьевское шоссе - здесь также нужны два новых железнодорожных путепровода, один из которых уже готов.

Ранее Собянин анонсировал строительство дополнительных выходов, вестибюлей и переходов на станциях «Авиамоторная» и «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, сообщает RT.