Собянин: Стабилизации по COVID-19 в Москве не произошло
Мэр Москвы Сергей Собянин констатировал отсутствие стабилизации ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции в столице. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-1».
«Что мы видим - стабилизации на определенном уровне не произошло, вновь наращивается динамика по ковиду», - отметил Собянин.
Ранее мэр столицы заявил, что большинство умерших от коронавируса занимались самолечением. По его словам, 95% пациентов, скончавшихся в больницах от COVID-19, вовремя не обратились к врачам. Тем не менее, власти Москвы не планировали введение нового локдауна. В четверг стало известно о продлении до 22 ноября дистанционного обучения для учеников 6-11 классов столичных школ.
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