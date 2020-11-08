Собянин: Стабилизации по COVID-19 в Москве не произошло

Мэр Москвы Сергей Собянин констатировал отсутствие стабилизации ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции в столице. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-1».

Власти Москвы рассказали, как QR-коды спасают жизни людей

«Что мы видим - стабилизации на определенном уровне не произошло, вновь наращивается динамика по ковиду», - отметил Собянин.

Ранее мэр столицы заявил, что большинство умерших от коронавируса занимались самолечением. По его словам, 95% пациентов, скончавшихся в больницах от COVID-19, вовремя не обратились к врачам. Тем не менее, власти Москвы не планировали введение нового локдауна. В четверг стало известно о продлении до 22 ноября дистанционного обучения для учеников 6-11 классов столичных школ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСобянинСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры