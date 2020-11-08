Собянин: Стабилизации по COVID-19 в Москве не произошло

«Что мы видим - стабилизации на определенном уровне не произошло, вновь наращивается динамика по ковиду», - отметил Собянин.

Ранее мэр столицы заявил, что большинство умерших от коронавируса занимались самолечением. По его словам, 95% пациентов, скончавшихся в больницах от COVID-19, вовремя не обратились к врачам. Тем не менее, власти Москвы не планировали введение нового локдауна. В четверг стало известно о продлении до 22 ноября дистанционного обучения для учеников 6-11 классов столичных школ.

