Власти Москвы рассказали, как QR-коды спасают жизни людей

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В Москве системой чекинов для записи к врачам воспользовались более 1,1 млн человек, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«С 19 октября в систему зачекинились более 1,1 млн человек», - сообщил Алексей Немерюк.

Введенная в столице с 19 октября система чекинов кроме наведения порядка при обращениях к врачам содействует своевременному проведению эпидемиологических расследований.

«Система позволяет людям узнавать был контакт или нет и своевременно обращаться к врачам. Это и помогает врачам проводить эпидрасследования», - пояснил Алексей Немерюк.

К системе чекинов добровольно присоединились более 4 тыс. заведений - гостиницы, кафе и рестораны.

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Она начнет действовать в префектурах и управах Москвы со следующего четверга.

«На этой неделе эта система была введена в ряде организаций правительства Москвы, порядка 40 предприятий к ней присоединились. Ну и со следующего четверга, уже подписан указ мэра, эта система будет действовать также в префектурах и управах»,- отметил Немерюк.

Напомним, с 19 октября в столице доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0:00 до 6:00, возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ВрачиМосква
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