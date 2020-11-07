Власти Москвы рассказали, как QR-коды спасают жизни людей

В Москве системой чекинов для записи к врачам воспользовались более 1,1 млн человек, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«С 19 октября в систему зачекинились более 1,1 млн человек», - сообщил Алексей Немерюк.

Введенная в столице с 19 октября система чекинов кроме наведения порядка при обращениях к врачам содействует своевременному проведению эпидемиологических расследований.

«Система позволяет людям узнавать был контакт или нет и своевременно обращаться к врачам. Это и помогает врачам проводить эпидрасследования», - пояснил Алексей Немерюк.

К системе чекинов добровольно присоединились более 4 тыс. заведений - гостиницы, кафе и рестораны.