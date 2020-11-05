Для снижения заболеваемости в Москве продлена дистанционку для 6-11 классов

В Москве продлили до 22 ноября дистанционный режим обучения для старшеклассников. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин на своем сайте.

Он уточнил, что дистанционка будет продлена еще на две недели для учеников 6-11 классов в связи с обострившейся ситуацией с эпидемией коронавируса.