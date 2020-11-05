Для снижения заболеваемости в Москве продлена дистанционку для 6-11 классов

В Москве продлили до 22 ноября дистанционный режим обучения для старшеклассников. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин на своем сайте.

Он уточнил, что дистанционка будет продлена еще на две недели для учеников 6-11 классов в связи с обострившейся ситуацией с эпидемией коронавируса.

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Собянин отметил, что в последнее время в столице снова растет число больных и госпитализаций, передает RT.

По словам градоначальника, власти стараются «сделать всё, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования».

Заслуженный учитель России, член экзаменационной комиссии по допуску к ЕГЭ Евгения Абелюк заявила о необходимости «смягчения» проведения госэкзаменов и требований к ним из-за пандемии COVID-19 и перевода части школьников на дистанционное обучение. Об этом сообщает Ura.ru.



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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ОбучениеШкольникиМосква
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