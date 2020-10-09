Собянин сравнил число заражений в столице с показателями апреля

Как заявил Собянин, уровень в 4 тысячи новых заражений наблюдался в самые пиковые дни в апреле.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ зафиксировано 12 126 новых случаев коронавируса, в том числе 3701 - в Москве.

Ранее Собянин заявил об увеличении числа тестирований в городе на коронавирус, по его словам, большая часть болеет бессимптомно, но доля тяжелобольных не уменьшается.

