Собянин сравнил число заражений в столице с показателями апреля
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что текущее число заражений в Москве сопоставило с показателями апреля, когда в городе наблюдался разгар эпидемии. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил Собянин, уровень в 4 тысячи новых заражений наблюдался в самые пиковые дни в апреле.
По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ зафиксировано 12 126 новых случаев коронавируса, в том числе 3701 - в Москве.
Ранее Собянин заявил об увеличении числа тестирований в городе на коронавирус, по его словам, большая часть болеет бессимптомно, но доля тяжелобольных не уменьшается.
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