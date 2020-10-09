Собянин заявил об увеличении числа тестирований в Москве на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об увеличении числа тестирований в городе на коронавирус, передает РИА Новости.

«Большая часть болеет бессимптомно, но доля тяжелобольных не уменьшается», - заявил мэр города.

По его словам, количество тестов и их качество удвоилось, что привело к росту выявляемости заболевших, основная их часть болеет бессимптомно. При этом он добавил, что доля тяжелобольных, находящихся в реанимации и на ИВЛ, не уменьшается.

В России за сутки выявлены рекордные 12 126 заболевших коронавирусом, 201 пациент умер, выписаны 7 092 человека. В Москве выявили 3701 новый случай заражения новым коронавирусом, то есть больше всего в России. В Петербурге за сутки обнаружили 469 новых инфицированных, в Подмосковье - 411.

В пятницу крупнейшие российские сотовые операторы заявили о плавном сдвиге трафика из центра Москвы в спальные районы и область. Кроме того, в связи с вводом новых ограничительных мер из-за угрозы распространения COVID-19, также фиксируется отток абонентов из метрополитена.

