Минздрав попросил россиян провести предстоящие выходные дома
Минздрав рекомендовал жителям России провести предстоящие выходные дома. Причина этого – растущее число случаев заражения COVID-19. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он попросил россиян воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, а также рекомендовал не пользоваться общественным транспортом.
Кузнецов ещё раз напомнил, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, а также ношение защитных масок являются эффективными инструментами в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
Напомним, по данным на 8 октября, в стране за сутки выявлено 11 493 новых случая заражения COVID-19. В общей сложности с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 260 112 инфицированных.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что процесс распространения коронавируса в России идёт с весны, поэтому говорить о какой-то новой волне не стоит. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия-24».
«Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна», - подчеркнула Попова.
Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что действующие в России меры профилактики COVID-19 эффективны, и их неукоснительное соблюдение позволит избежать новых ограничений, отмечает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru