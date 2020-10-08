Минздрав попросил россиян провести предстоящие выходные дома

Минздрав рекомендовал жителям России провести предстоящие выходные дома. Причина этого – растущее число случаев заражения COVID-19. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он попросил россиян воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, а также рекомендовал не пользоваться общественным транспортом.

Кузнецов ещё раз напомнил, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, а также ношение защитных масок являются эффективными инструментами в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Напомним, по данным на 8 октября, в стране за сутки выявлено 11 493 новых случая заражения COVID-19. В общей сложности с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 260 112 инфицированных.