Собянин сообщил об ужесточении контроля за передвижением граждан

Накануне градоначальник признал, что режим выходного дня, введенный президентом, хоть и снизил передвижения по городу на две трети, но этого явно недостаточно. С понедельника, 30 декабря, карантин введен для всех граждан вне зависимости от возраста. Граждане должны соблюдать домашний режим. Ситуации, при которых разрешается выходить на улицу, прописаны в указе мэра Москвы.

Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН заявил, что подобные меры с юридической точки зрения являются абсолютно законными.











