Собянин сообщил об ужесточении контроля за передвижением граждан
К концу недели в Москве заработает информационная система по контролю передвижения граждан. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
Накануне градоначальник признал, что режим выходного дня, введенный президентом, хоть и снизил передвижения по городу на две трети, но этого явно недостаточно. С понедельника, 30 декабря, карантин введен для всех граждан вне зависимости от возраста. Граждане должны соблюдать домашний режим. Ситуации, при которых разрешается выходить на улицу, прописаны в указе мэра Москвы.
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН заявил, что подобные меры с юридической точки зрения являются абсолютно законными.
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