Россиянка погибла в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ

В результате атаки украинского дрона-камикадзе в Брянской области погибла мирная жительница региона. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор области Александр Богомаз.

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Отмечается, что инцидент произошел в селе Курковичи (Стародубский муниципальный округ).

Глава региона выразил родным и близким погибшей глубокие соболезнования и пообещал оказать ее семье материальную помощь.

Ранее четверо мирных жителей пострадали в результате атаки Вооружённых сил Украины, осуществлённой с помощью дрона-камикадзе.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиБрянская Область

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