Россиянка погибла в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ
26 апреля 202415:52
В результате атаки украинского дрона-камикадзе в Брянской области погибла мирная жительница региона. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор области Александр Богомаз.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Курковичи (Стародубский муниципальный округ).
Глава региона выразил родным и близким погибшей глубокие соболезнования и пообещал оказать ее семье материальную помощь.
Ранее четверо мирных жителей пострадали в результате атаки Вооружённых сил Украины, осуществлённой с помощью дрона-камикадзе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru