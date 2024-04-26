СМИ: Сотрудники ФСБ проводят обыски в музее современного искусства «Гараж»

При этом сотрудница музея сообщила изданию, что не обладает информацией об обысках.

Ранее Telegram-канал «Осторожно новости» также сообщал о том, что в музее проводят обыски, причина на данный момент неизвестна. По данным канала, следственные действия одновременно идут в архивном корпусе в Парке Культуры и в доме Наркомфина на Новинском бульваре.

