СМИ: Сотрудники ФСБ проводят обыски в музее современного искусства «Гараж»

Сотрудники ФСБ проводят мероприятия в музее современного искусства «Гараж», пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

В Донском войске отреагировали на обыски в музее о казаках-борцах с большевиками

При этом сотрудница музея сообщила изданию, что не обладает информацией об обысках.

Ранее Telegram-канал «Осторожно новости» также сообщал о том, что в музее проводят обыски, причина на данный момент неизвестна. По данным канала, следственные действия одновременно идут в архивном корпусе в Парке Культуры и в доме Наркомфина на Новинском бульваре.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Джапаридзе
ТЕГИ:ОбыскиМузей

Горячие новости

Все новости

партнеры