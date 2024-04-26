Телеграм: Арест заместителя Шойгу на фоне трофейного Канта
Арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова накануне инаугурации президента России стал главным событием уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны....
Тимур и его команда
Во вторник по подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов, его отправили в СИЗО. Глава Минобороны Сергей Шойгу постфактум отстранил Иванова от должности. Также фигурантами дела о взятках в министерстве стали предприниматели, компании которых исполняли госконтракты оборонного ведомства.
«Контора Пишет» полагает, что Иванов заслужил еще одну уголовную статью:
«Вообще в случае, если подобного рода деяния совершает высшее военное должностное лицо, то почтенному Следственному комитету в дополнение к инкриминируемым фигуранту статьям досточтимого Уголовного Кодекса следовало бы автоматически присовокуплять статью 280.3 УК РФ о действиях по дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Ибо никто более не дискредитирует Вооруженные Силы так существенно».
«Безграничный аналитик» называет арест замминистра неожиданным:
«Что бы там сейчас ни говорилось, но до задержания Иванова практически никто на него "волну не гнал". Мы следим за блогосферой, Иванов никогда не был ее "главным героем" и вообще упоминался очень скупо и часто в положительном ключе. То есть, скажем прямо, задержание было внезапным для подавляющего количества людей, которые сейчас старательно рассказывают, что "много лет требовали ареста замминистра". Однако они быстро сориентировались и сразу же начали писать о недостроях и тому подобных вещах, к которым якобы был причастен Иванов. Может, и был. А может – нет, и задержали за другое. Ответы на все эти вопросы однозначно будут получены в ходе работы следственных органов, которая явно не станет быстрой. Все-таки речь идет явно об очень серьезных объемах и масштабной коррупционной схеме».
«Всевидящее око» напоминает, что чиновники такого уровня и раньше не были неприкосновенными:
«Подобного масштаба фигуры нечасто становятся "героями" уголовных дел. Но и утверждать, что такого не было раньше – тоже неправильно. Вспомним арест не заместителя министра, а целого министра экономики Алексея Улюкаева в ноябре 2016 года – тоже, кстати, за взятку. Или громкое дело сенатора Рауфа Арашукова, на которого надели наручники прямо в зале Совета Федерации. Так что арест Иванова лишь подтверждает правило, о котором некоторые почему-то забывают: перед законом в России равны все, независимо от своих чинов и состояния. Виновен Иванов или нет, решит, конечно, суд – и мы не станем предвосхищать события. Но заметим, что судя по реакции в каналах военблогеров и волонтеров на передовой, арест замминистра, не имевшего, кстати, военного образования, был воспринят весьма позитивно – как знак очищения и усиления нашей армии. Не случайно в некоторых пабликах страны 404 то же событие вызвало крайне негативную реакцию. Свидомые расстроились – ведь борьба с коррупцией в российских вооруженных силах неизбежно приведет к падению режима просроченного пана Гниды. Ну что ж – кому-то радость, а кому-то горе».
Политолог Сергей Старовойтов расшифровывает сигналы:
«Если угодно, это ответ на народный запрос на справедливость, упакованный в генеральский мундир, чтобы обратить внимание тех, кто на фронте, что в тылу тоже происходят большие изменения. Тимур Иванов – это "говорящее письмо", которое президент отправил элитам России перед вступлением в должность на новый срок».
«РосСкандал» обращает внимание на семью арестованного замминистра:
«Тимур Иванов находится под санкциями США, Великобритании, ЕС и др. стран. Но это ничего не значит, если учесть, что его дочь Александра отжигает во вражеской Франции и в разгар СВО без проблем колесит по странам НАТО, и постит из Парижа тексты против СВО. А пасынок Марк и вовсе ретировался из Москвы в Лондон за несколько дней до мобилизации. Жена Иванова Светлана – гражданка Израиля. Дочь Александра тоже, но к израильским докам получила французские. Даже и нет смысла рассказывать, какие это подарки для врагов России в свете "отработки" Иванова. Ибо, как пишут их ресурсы, Иванов занимал 10-е место в общей иерархии военного руководства РФ. Так что у врагов траур. А в РФ скорее наоборот. О госизмене речи не идет. Или пока не идет. Но само задержание очень показательно. В том числе и тем, что Правосудие работает».
Америка и её клиенты
Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение 60,64 млрд долларов на военную помощь Украине. Помощь также получит Израиль в размере 26,4 млрд долларов и Тайвань – около 8 млрд. Кроме того, Сенат поддержал законопроект, который включает передачу Украине замороженных активов России.
«Логика Маркова» рассуждает о том, почему часть республиканцев проголосовали за предоставление денег Украине:
«1. Сами конгрессмены-республиканцы большинство за деньги на войну на Украине.
2. Но избиратели республиканцы в большинстве против денег на войну на Украине.
3. Решающее значение поэтому имела позиция Трампа.
4. Раньше Трамп занимал жесткую позицию: если кто-то из республиканцев конгрессменов проголосует за деньги на войну на Украине без денег на охрану границы от мигрантов из Мексики, – то Трамп попросит избирателей не голосовать за них в ноябре, – и все они потеряют места в Конгрессе.
5. Но в разговоре со спикером Джонсоном, который прилетел к Трампу во Флориду, Трамп снял этот жесткий подход и разрешил конгрессменам голосовать, как они хотят.
6. Почему Трамп изменил свою позицию? Считается, что Трампу рассказали, что летом может произойти полный крах ВСУ. И тогда Байден построит всю кампанию против Трампа, обвиняя его, Трампа, в поражении Америки на Украине. И Трамп решил уйти от этой ловушки.
7. Сам он при этом не занял публично никакой позиции. Но непублично поменял позицию на нейтральную».
«Мараховское время» полагает, что больше всего от выделения американской помощи пострадают украинцы:
«Кто сейчас уже не очень радуется, хотя по задумке американского дипстейта должен – так это украинцы. Ибо им только что сказали, что убиваться об Россию им предстоит еще годик. И их будут утешать всяким "ура-ура, вы попали в еще один русский город самыми передовыми нашими ракетами, че вы не радуетесь, раньше же бились в эйфории". А не радуются они потому, что одно дело перемогхаты с дивана и совсем другое – стоять на невольничьем рынке и смотреть, как к тебе прицениваются представители каких-то казенных военных организаций, и в хитрых карих очах их ты видишь, как они прикидывают, сколько ты протянешь на передовой и сколько можно будет потом скрывать твою утилизацию, получая на тебя гроши. И клясть себя за то, что стормозил и не сбежал в Венгрию, покуда было еще можно».
«Темник» считает, что выделение Киеву финансовой помощи «поставило точку в очередном витке переговорной спирали»:
«Точно так же, как визит Бориса Джонсона в Киев в 2022 году прервал Стамбульский процесс. Согласившись подбросить финансирование, Вашингтон обрек Киев на летнюю кампанию, понимая, что осенью условия будут значительно хуже. Америка в тупике – альтернативы конфронтационному сценарию в арсенале не имеется. Сознавая всю конечную безысходность, принято инерционное решение продлить агонию киевского режима».
«Cass&Ra» призывает не переоценивать значение принятого американцами решения:
«Подразумевается выделение $61 млрд, в том числе $23 млрд на восполнение арсеналов США. Столько же, а то и больше, получат производители оружия за поставки на Украину. То есть 2/3 указанной в принятом законе суммы вообще не покинут Минфин США. Кажется, американцы решили продлить агонию режима Зеленского. Вполне вероятно, в каком-то смысле – это стратегический ход Трампа. Ему нужно, чтобы тема Украины продолжала камнем висеть на шее Байдена. Всем понятно, что выделенные деньги Украине не помогут, а только немного продлят бессмысленное нацистское сопротивление. Продлят ровно до того момента, когда Трампу нужно будет нанести окончательный удар по имиджу "сонного Джо" и вернуться в Белый дом. Так что закон сыграл свою роль разменной монеты и принят тогда, когда пришло его время. Что касается ситуации в зоне СВО, то никаких кардинальных изменений произошедшие не принесет. Особенно с учетом того, что большая часть денег, которые все-таки попадут на Украину, будет банально разворована».
С передачей Украине замороженных российских активов тоже не все однозначно, пишет «Банкста»:
«Страны Запада рассматривают замороженные российские суверенные активы как среднесрочное и долгосрочное решение для финансирования Украины, заявил источник The Washington Post в Минфине США. По его словам, все союзники согласны, что для Киева нужно делать больше, но нет консенсуса по тому, как это сделать. Как отмечает газета, европейские чиновники отказываются конфисковывать российские активы. Они опасаются, что это нарушит международное право, отобьет желание у инвесторов доверять евро и вызовет ответные меры со стороны России».
Украина и её ухилянты
Со вторника украинским мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, временно запретили предоставление консульских услуг. Теперь они могут только оформлять документы для возвращения в страну.
«Разумная Россия» предсказывает режиму Зеленского серьезные проблемы:
«Во-первых, запрет приведет к росту протестных настроений. В основном данная проблема затронет европейские страны, которые уже столкнулись с формированием толп людей вокруг украинских посольств и паспортных центров. Европа рискует встретиться с ростом числа нелегалов на улицах. Помимо этого, высок шанс возникновения пикетов и антиправительственных выступлений внутри Украины от лица граждан, которые остались в стране, но чьи родственники выехали за границу. Во-вторых, руководство Киева закрепит обвинения в установлении военного правительства. Это особенно неприятно скажется на внутриполитической обстановке на фоне истечения срока легитимности президентства Зеленского и, как оказалось, нерешенного вопроса с Залужным. В-третьих, те украинцы, которые все же не по своей воле вернутся на родину, станут социальной бомбой. Проживавшие все это время в европейских странах люди будут вынуждены столкнуться с гневом патриотов, выходящими за рамки закона действиями сотрудников ТЦК, а в дальнейшем и с военными с фронта. Отсутствие военной подготовки и моральное истощение превратят свежих мобилизантов в очередную порцию "расходного материала", что усилит напряжение в рядах армии. Кем бы на самом деле ни было принято решение о запрете предоставления консульских услуг, оно окажет крайне негативное влияние на внутриполитическую обстановку на Украине. Киевское руководство предоставило людям еще один весомый аргумент для отказа от украинского гражданства».
«Мейстер» отмечает, что ситуация подрывает моральный дух украинцев:
«В начале конфликта мы видели тысячи украинцев, неистово поддерживающих Зеленского как на Украине, так и за рубежом. Его популярность была несомненна, как и активность уехавших, навязывавших проукраинские месседжи жителям приютивших их стран. Теперь же мы видим тысячи уклонистов и гневных "нерабов", штурмующих свои консульства, где президент отказал им в праве на получение документов родной страны. Все это, вместе с личными потерями и лишениями, является еще одним элементом "расколдовывания" украинцев, которые стали на шаг ближе к осознанию, что "король – голый", а Украина свернула куда-то совсем не туда».
«Птичья ягода» злорадствует:
«В нашей любимой рубрике #ничтонепредвещало выступает хуторской МИД с запретом всех консульских действий в отношении мужчин призывного возраста. Теперь беглые громадяне смогут получить только одну услугу заграницей – документы для возвращения в ридну ненечку. Такой подарок народу сделал Кулеба иностранных дел личным указом, потому что, говорит, нечего отсиживаться за бугром, пока кто-то там воюет. Теперь все ярые борцы в интернетах имеют великолепную возможность продемонстрировать свою воинственность непосредственно на практике и показать, как надо "гнать русню за Урал" (взяла бинокль, уселась у окна). Таким образом, по уровню гражданских прав и свобод Украинонька превзошла самые злачные уголки мира, а беззубый Евросоюз в своей немой покорности на глазах у изумленной публики получает на своей территории сотни тысяч людей без документов. И тут ведь можно дальше продолжить мысль и прикинуть, чем станут заниматься хуторские нелегалы, не имея возможности устроиться на работу. Догадаться несложно – тем же, чем и любые другие нелегалы. Например, торговать наркотой и телесами, потому что жить-то как-то надо. В общем, танцуют все! Интересно, что все самые упоротые прогнозы и россказни о России регулярно реализуются не в России, а у соседей в полной мере. А одно из самых безопасных для хуторянина мест на планете, откуда никто никуда никого не поволокет в мясорубку, по-прежнему наш злобный, агрессивный и инфернальный Мордор. Потрясающе».
«Парламент с кнопкой» отмечает, что, по оценкам ООН, в Европе находится около 8 млн украинцев:
«Это уже сопоставимо с численностью отдельных европейских наций. <…> В среде ухилянтов начался настоящий кошмар. От патриотизма не осталось и следа – теперь режим Зеленского воспринимается не как родина в опасности, а как угроза и репрессивная машина. Бюрократическое оформление уехавших украинцев теперь забота самих стран ЕС, где им потихоньку начинают намекать, что скоро их будут спроваживать. Ни паспортов, ни справок, ни виз – украинцы в ЕС, да и других странах теперь люди де-факто без гражданства. Любопытно, что это приведет к обособлению украинцев вне Украины, которые ныне не станут ассоциировать себя с властью Зеленского. К чему это приведет? Как мы и говорили, к альтернативному центру силы. Украинцы будут объединяться в диаспоры и выбивать себе политическое представительство. Появится как бы две параллельных украинских властей – одна будет непосредственно на Украине под эгидой Зеленского, другая – в качестве координирующего органа миллионов украинцев за рубежом. К слову, украинцы из Европы могут поехать и в Россию. Где нет ТЦК, и бюрократия работает лучше, чем на Западе. Да и устроиться на работу куда проще. Само собой, это вызов для наших спецслужб и компетентных органов. Поток украинцев в Россию увеличится, вместе с ним увеличится и приток диверсантов/шпионов/ликвидаторов. Не говоря о том, что переехавших украинцев будут активно вербовать уже на местах. Все это стоит учитывать».
«АДЕКВАТ Z» ожидает изменения поведенческих моделей украинцев за рубежом:
«Похоже, близок конец расхожей примете: чем громче, вплоть до загона москалей за Урал, перемогает в интернетах хохол военнообязанного возраста, тем с большей вероятностью он это делает из-за границы, откуда на убой не потащат. Близок потому, что укроМИД провернул спецоперацию, в одночасье запретив оказание этому самому военнообязанному возрасту консульских услуг, в том числе выдачи и продления загранпаспортов. Теперь все эти удовольствия только дома, с понятной высочайшей вероятностью подвергнуться отлову прямо на границе. С чем сравнить протяжный вой громадян по этому случаю, я не знаю. Реакция вполне единодушна и пропитана ненавистью к режиму, как фильтр никотином, причем совершенно независимо от того, с какой силой хочется перемоги. Решение всеми осознается как резкое усиление и без того цветущего вовсю крепостного права, чтобы дотянуться до ранее недоступных контингентов на убой. Чисто математически (даже с учетом того, что многие в последнее время подсуетились) счет истекающим загранпаспортам там должен будет идти на тысячи в месяц, причем по нарастающей. Чтобы эти цифры конвертировались в число мобилизованных, таких свежеиспеченных нелегалов надо будет системно выявлять и депортировать – сами они, разумеется, сдаваться не пойдут, дурных нема. Захотят ли и смогут ли в европах развернуть эту работу, не знаю. Мы же для себя зафиксируем, что убедительнее расписаться в острейшем дефиците личного состава невозможно в принципе: расход давно и устойчиво превышает поступление. Поэтому в предстоящие месяцы, и особенно по мере вступления в силу их закона о мобилизации, следует ждать такой интенсивности отлова и такой изобретательности его мер, перед которыми померкнут все предыдущие практики».
Кант и его 300-летие
В понедельник Владимир Путин в обращении к участникам и гостям Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии», приуроченного к 300-летию со дня рождения Иммануила Канта, предложил сделать философа символом Калининградской области. Губернатор региона Антон Алиханов назвал Канта «русским трофеем». Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Владимир Путин не имеет права цитировать Канта, и обвинил российские власти в стремлении «любой ценой присвоить Канта и его работы».
«Папочка канцлера» смеется над Шольцем:
«То есть дражайший обиделся, что кто-то цитирует Канта, не спросив у него разрешения? Смешной. Напоминает ситуацию в песочнице: "Владимир, отдай мою формочку! Это моя формочка!"»
«Политтранзит» тоже находит ситуацию забавной:
«Раньше проукраинские активисты на Западе всех доставали вопросом: "Чей Крым?" Похоже, сейчас войдет в моду вопрос: "Чей Кант?" Политики не поделили прусского мыслителя. <…> Стоит признать, что во времена Канта западные державы занимались колониализмом, а чуть позже именно в Германии появились "философы", развязавшие первую и вторую мировые войны. Именно Пруссию в Британии считали варварским обществом, чьи убеждения противоречат свободе и справедливости, принятым в западных обществах, куда в те времена включалась и Российская империя».
Публицист Егор Холмогоров цитирует самого Канта:
«Попытки присвоить России труды Иммануила Канта начал, как известно, Иммануил Кант. "Еммануэль Кант, магистр, всеподданнейше умоляет Ея Императорское Величество всемилостивейше назначить его на освободившееся место ординарнаго профессора по кафедре логики и метафизики в Кенигсбергском университете. Пресветлейшая, великодержавнейшая Императрица, Самодержица всея России, всемилостивейшая Императрица и великая жена! <…> Надежда, каковою я себя льщу быть назначенным на академическую службу по предмету сих наук, особенно же всемилостивейшее расположение вашего императорскаго величества оказывать наукам ваше высочайшее покровительство и снисходительное попечительство, побуждают меня всеподданнейше просить ваше императорское величество всемилостивейше соблаговолить благосклонно утвердить меня на вакантную кафедру ординарнаго профессора, так как я надеюсь, что академический Сенат в разсуждении требуемой на сей предмет способности будет сопровождать мое верноподданическое искание не неблагоприятными показаниями. Готов умереть в моей глубочайшей преданности вашего императорскаго величества наиверноподданнейший раб Еммануэль Кант. Кенигсберг, 14 Декабря 1758"».
«Гродненские сливы – новости Гродно» констатирует, что немцы могут лишиться не только Канта:
«Перспективы для немцев, прямо скажем, пугающие. Если так дальше пойдет, то швейцарцы могут предъявить претензии на Эйнштейна, американцы, кстати, тоже. Грабеж продолжит Австрия, отжав Моцарта и Бетховена, оба долго жили и творили в Австрии, там же и похоронены. Опять-таки вопрос может встать и по писателю Ремарку, ведь в 1938 году немцы сами же его гражданства и лишили, а американцы в 1947 вообще сделали его своим гражданином, да и умер он в швейцарском Локарно. И на закуску. ЧВК "Вагнер" может возгореть желанием присвоить великого композитора себе, в качестве трофея. В общем у немцев в железобетонном активе остаются Вольфганг фон Гете, Клаудия Шиффер да Тилль Линдеманн (Rammstein). Даже Гитлер не совсем немец, так, приглашенный историей австрийский художник, но тут уж не отмыться».
WADA и его китайский допинг
В конце прошлой недели СМИ сообщили, что в 2021 году пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио, дали положительный результат на триметазидин – препарат, из-за обнаружения которого в пробах российской фигуристки Камилы Валиевой ее дисквалифицировали на четыре года. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) знало о допинге в пробах китайцев, но не дисквалифицировало их. В результате некоторые из этих пловцов стали олимпийскими чемпионами.
«Доктор Z прописал» комментирует объяснение WADA:
«В WADA заявили, что не смогли опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещенного вещества в организмы спортсменов. Расследование Китайского антидопингового агентства предположило, что инцидент произошел из-за испорченных продуктов питания. <…> Уже толком не поймешь, чего больше в деятельности WADA – политики или выполнения прямых обязанностей – разобраться бы и в самом деле стоило бы. Только кто ж этим будет заниматься».
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев обращает внимание на реакцию Антидопингового агентства США (USADA):
«Со своим заявлением решила выступить USADA. Агентство заявило о подрыве доверия к WADA и предлагает назначить независимого прокурора для рассмотрения дела китайских пловцов. Уверен, что если копнуть глубже, обнаружится много всего интересного. Как бы американцы сами на себя не вышли при расследовании...»
«V Z Выключаем эмоции, включаем ум» полагает, что WADA не хочет ссориться с Китаем в том числе из-за того, что с Россией получилось не так, как они планировали:
«WADA оно когда надо WADA. И ссорится с Китаем перед началом Олимпиады в Париже им совсем не с руки. Потому как парижская Олимпиада и так, еще до начала, на грани провала. Если Китай осерчает, то может громко хлопнуть дверью. И это будет конец для МОК. Все, его можно будет распускать за ненадобностью, поскольку без Китая никакой коммерческой выгоды от игр получить не получится. А без коммерческой выгоды кому нужны Бах, Макларен и прочие? И ещё один момент – на китайцев заказа не было. Потому WADA и не зверствует. <…> Заказа на китайцев нет в том числе и потому, что с русскими вышло не совсем так, как планировалось. Русские не очень стремятся каяться, зато упорно продвигают альтернативные соревнования, притом достаточно успешно. Китайцев опасаются трогать еще и потому, что они могут хлопнуть дверью. А хлопнуть дверью они могут, поскольку знают – им есть куда уйти. Эти неправильные русские уже создали несколько альтернативных площадок, которые оказались крайне интересны как для спортсменов, так и для государств. Пока одни ныли и причитали, другие упорно работали и создавали свои, независимые от западной спортивной мафии, соревнования. Теперь туда можно не только уйти самим, но и пригласить всех вменяемых спортсменов. Благодаря данной работе сейчас мы можем наблюдать за тем, как МОК и WADA истерят и топят сами себя».
«Едкий натр Z» радуется, что Россия вовремя соскочила:
«Я начинаю думать, что вся эта история с ВАДА, Родченковым и допингом была хитрой многоходовочкой Путина, чтобы не отправлять наших спортсменов на парижскую Олимпиаду с ее крысами, клопами, нечистотами и прочими прелестями "свободного мира"».
«Мюсли вслух» делают выводы:
«Не беремся судить, насколько китайцы действительно были виновны в применении допинга, но два вывода, уважаемые читатели, из этой истории все-таки сделаем. Первый практический: в современном спорте более-менее безопасно себя может чувствовать только тот атлет, у которого есть хороший юрист. Второй вывод будет политическим: по мере ухудшения отношений Вашингтона и Пекина китайские спортсмены, кажется, выпали из разряда неприкосновенных (все помнят, например, их удивительные результаты на домашней Олимпиаде-2008, которые скептикам объясняли секретами китайских трав). Неслучайно расследование против китайцев начали те же медиа (ARD и NYT), что в свое время активно раскручивали фейковую историю о якобы имеющей место государственной системе допинга в России. Допинг и борьба с допингом – это фантастически красиво изобретенная на Западе дубина, которой он может пользоваться в своих интересах, без срока давности наказывая и правых, и виноватых. И это не сулит мировому спорту высших достижений ничего хорошего. Ну, а мы ждем китайских спортсменов на Всемирных играх дружбы, закон о проведении которых позавчера подписал президент Путин. Главный принцип Игр – всеобщая доступность спорта и отсутствие дискриминации какой-либо группы спортсменов. Допинговые проверки, а не охота на ведьм, на играх, конечно, будут. И такой подход не может не радовать».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru