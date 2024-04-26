Телеграм: Арест заместителя Шойгу на фоне трофейного Канта

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Во вторник по подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов, его отправили в СИЗО. Глава Минобороны Сергей Шойгу постфактум отстранил Иванова от должности. Также фигурантами дела о взятках в министерстве стали предприниматели, компании которых исполняли госконтракты оборонного ведомства.

«Контора Пишет» полагает, что Иванов заслужил еще одну уголовную статью:

«Вообще в случае, если подобного рода деяния совершает высшее военное должностное лицо, то почтенному Следственному комитету в дополнение к инкриминируемым фигуранту статьям досточтимого Уголовного Кодекса следовало бы автоматически присовокуплять статью 280.3 УК РФ о действиях по дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Ибо никто более не дискредитирует Вооруженные Силы так существенно».

«Безграничный аналитик» называет арест замминистра неожиданным:

«Что бы там сейчас ни говорилось, но до задержания Иванова практически никто на него "волну не гнал". Мы следим за блогосферой, Иванов никогда не был ее "главным героем" и вообще упоминался очень скупо и часто в положительном ключе. То есть, скажем прямо, задержание было внезапным для подавляющего количества людей, которые сейчас старательно рассказывают, что "много лет требовали ареста замминистра". Однако они быстро сориентировались и сразу же начали писать о недостроях и тому подобных вещах, к которым якобы был причастен Иванов. Может, и был. А может – нет, и задержали за другое. Ответы на все эти вопросы однозначно будут получены в ходе работы следственных органов, которая явно не станет быстрой. Все-таки речь идет явно об очень серьезных объемах и масштабной коррупционной схеме».

«Всевидящее око» напоминает, что чиновники такого уровня и раньше не были неприкосновенными:

«Подобного масштаба фигуры нечасто становятся "героями" уголовных дел. Но и утверждать, что такого не было раньше – тоже неправильно. Вспомним арест не заместителя министра, а целого министра экономики Алексея Улюкаева в ноябре 2016 года – тоже, кстати, за взятку. Или громкое дело сенатора Рауфа Арашукова, на которого надели наручники прямо в зале Совета Федерации. Так что арест Иванова лишь подтверждает правило, о котором некоторые почему-то забывают: перед законом в России равны все, независимо от своих чинов и состояния. Виновен Иванов или нет, решит, конечно, суд – и мы не станем предвосхищать события. Но заметим, что судя по реакции в каналах военблогеров и волонтеров на передовой, арест замминистра, не имевшего, кстати, военного образования, был воспринят весьма позитивно – как знак очищения и усиления нашей армии. Не случайно в некоторых пабликах страны 404 то же событие вызвало крайне негативную реакцию. Свидомые расстроились – ведь борьба с коррупцией в российских вооруженных силах неизбежно приведет к падению режима просроченного пана Гниды. Ну что ж – кому-то радость, а кому-то горе».

Политолог Сергей Старовойтов расшифровывает сигналы:

«Если угодно, это ответ на народный запрос на справедливость, упакованный в генеральский мундир, чтобы обратить внимание тех, кто на фронте, что в тылу тоже происходят большие изменения. Тимур Иванов – это "говорящее письмо", которое президент отправил элитам России перед вступлением в должность на новый срок».

«РосСкандал» обращает внимание на семью арестованного замминистра:

«Тимур Иванов находится под санкциями США, Великобритании, ЕС и др. стран. Но это ничего не значит, если учесть, что его дочь Александра отжигает во вражеской Франции и в разгар СВО без проблем колесит по странам НАТО, и постит из Парижа тексты против СВО. А пасынок Марк и вовсе ретировался из Москвы в Лондон за несколько дней до мобилизации. Жена Иванова Светлана – гражданка Израиля. Дочь Александра тоже, но к израильским докам получила французские. Даже и нет смысла рассказывать, какие это подарки для врагов России в свете "отработки" Иванова. Ибо, как пишут их ресурсы, Иванов занимал 10-е место в общей иерархии военного руководства РФ. Так что у врагов траур. А в РФ скорее наоборот. О госизмене речи не идет. Или пока не идет. Но само задержание очень показательно. В том числе и тем, что Правосудие работает».

