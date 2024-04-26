Шварценеггер признался, что хотел испортить Сталлоне карьеру

Экс-губернатор Калифорнии не ошибся, роль Сталлоне в этом фильме критики назвали «совершенно глупой и абсолютно несмешной», хотя картина все же собрала в прокате $72 млн.

Несмотря на открытое соперничество, инициатором которого был Шварценеггер, он заявил, что Сталлоне мотивировал его и стал для него ориентиром. Сталлоне, в свою очередь, отметил, что воспринимал Шварценеггера как угрозу, что тоже мотивировало его. Тем не менее, актеры тепло относятся друг к другу и с юмором вспоминают времена соперничества.

Оба актера были на пике своей карьеры в 1976-х годах. Наибольшую известность Шварценеггеру принесла серия фильмов «Терминатор», ленты «Красная жара», «Вспомнить все», «Конан-варвар». Сильвестр Сталлоне прославился после выхода фильма «Рокки» в 1976 году, который был впоследствии номинирован на Оскар. Свой успех актер закрепил знаменитой серией боевиков «Рэмбо», напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

