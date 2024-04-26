Шварценеггер признался, что хотел испортить Сталлоне карьеру

Во время совместного интервью Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварцнеггера для «TMZ Presents: Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons» Шварцнеггер признался, что вставлял палки в колеса своему сопернику, чтобы помешать его актерскому пути, пишет РБК.

Он рассказал, что приложил усилия, для того, чтобы Сталлоне получил роль в комедийном боевике «Стой! Или моя мама будет стрелять» в 1992 году. Актеру казалось, что эта роль станет провальной для оппонента.

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Экс-губернатор Калифорнии не ошибся, роль Сталлоне в этом фильме критики назвали «совершенно глупой и абсолютно несмешной», хотя картина все же собрала в прокате $72 млн.

Несмотря на открытое соперничество, инициатором которого был Шварценеггер, он заявил, что Сталлоне мотивировал его и стал для него ориентиром. Сталлоне, в свою очередь, отметил, что воспринимал Шварценеггера как угрозу, что тоже мотивировало его. Тем не менее, актеры тепло относятся друг к другу и с юмором вспоминают времена соперничества.

Оба актера были на пике своей карьеры в 1976-х годах. Наибольшую известность Шварценеггеру принесла серия фильмов «Терминатор», ленты «Красная жара», «Вспомнить все», «Конан-варвар». Сильвестр Сталлоне прославился после выхода фильма «Рокки» в 1976 году, который был впоследствии номинирован на Оскар. Свой успех актер закрепил знаменитой серией боевиков «Рэмбо», напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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