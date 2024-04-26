МВД: У участников даркнет-платформы Hydra изъяли 350 млн рублей

Как указала Волк, сотрудники ГУНК, УБК, Следственного департамента МВД и их белорусские коллеги проводят мероприятия в рамках расследования деятельности платформы Hydra, которая действовала в даркнете и предоставляла доступ в том числе к маркетплейсам наркоторговцев. Против лиц, связанных с деятельностью ресурса, были возбуждены уголовные дела.

«В рамках расследования одного из них на территории Москвы, Московской области, Хабаровского края, Краснодарского края и Республики Беларусь проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В ходе обысков... изъято более 200 электронных носителей информации, денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму свыше 350 миллионов рублей, четыре цифровых кошелька с криптовалютой», — отметила представитель МВД.

Также правоохранители изъяли другие имеющие доказательственное значение предметы. По данным следствия, фигуранты вкладывали криминальные доходы в автомобили, предметы роскоши и недвижимость. Установлено большое количество подобных объектов в Москве и Подмосковье, Ленинградской и Вологодской областях, на Кубани.

