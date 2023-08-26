Собянин сообщил о результатах программ развития Чертанова
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о развитии трёх территорий микрорайона Чертаново – Северного, Центрального и Южного - с населением 382 тысяч человек.
Для повышения транспортной доступности выполнена реконструкция главной магистрали этих районов – Варшавского шоссе.
«Благодаря этому увеличилась его пропускная способность, а городской транспорт получил десятки километров выделенных полос», - написал столичный градоначальник.
Также нынешним летом открыли движение по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной рокады до МКАД. Благодаря такому решению улучшилась транспортная доступность Чертаново, сократилась нагрузка на Варшавское шоссе и улицу Дорожная.
Благодаря «реабилитации» Битцевского леса власти Москвы решили две основные задачи: оставили вблизи жилой зоны экологичные территории для отдыха и сохранили защитный буфер без изменения центральной части леса.
Ранеев Сергей Собянин сообщил, что в районе Чертаново Южное возведут образовательный комплекс, состоящий из школы на 550 учеников и детского сада на 70 мест. Достроить детский сад планируют до конца года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru