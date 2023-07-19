Началось проектирование ФОКа на юге Москвы

Строители начали проектировать новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) по адресу: улица Газопровод, д. 6 г, к. 1, 3 (Чертаново Южное, ЮАО). Рядом с объектом находятся станции метро «Улица Академика Янгеля» и «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии и станция МЦД-2 «Красный строитель». Ожидается, что к возведению ФОКа приступят в первом полугодии 2024 года. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что площадь объекта составит порядка 6200 «квадратов». Проектом предусмотрены бассейн для оздоровительного плавания размером 25х16 метров, детский бассейн размером 10х6 метров, универсальный игровой зал для занятий флорболом, теннисом, гандболом, волейболом и баскетболом, физкультурно-оздоровительный зал для занятий хореографией и ритмической гимнастикой, буфет, раздевалки, а также медкабинет, административные и технические помещения.

Суточная пропускная способность ФОК составит 1370 человек, объект будет функционировать круглый год. Также в нем смогут заниматься маломобильные москвичи.