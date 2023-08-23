Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на юге Москвы

По его словам, в районе Чертаново Южное возведут образовательный комплекс, состоящий из школы на 550 учеников и детского сада на 70 мест. Достроить детский сад планируют до конца года. В Даниловском районе столицы на 70% завершили строительство детско-взрослой поликлиники, рассчитанной на прием 500 взрослых и 250 детей за одну смену. Вдобавок в этом же районе ведется строительство детского сада на 270 мест.

Кроме того, в Бирюлево Восточном устанавливается медицинское оборудование в новой детско-взрослой поликлинике. Ввести ее в эксплуатацию планируется уже в текущем году. Готовность другой детской поликлиники с травмпунктом составляет 75%. Ее скоро планируют ввести в эксплуатацию, отметил Собянин.

Также градоначальник рассказал о строительстве спортивного комплекса в Бирюлево Западном.

