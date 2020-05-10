Собянин рассказал о завершении строительства временных корпусов ГКБ №15

Отмечается, что новые палаты оборудованы санузлом с душем, системой обеззараживания воздуха и местом приема пищи.

Для медицинского персонала предусмотрены гардеробные, душевые, санузлы, комната отдыха и приема пищи, помещение для надевания средств индивидуальной защиты.

Эпидемиологическую безопасность обеспечат устройство шлюзов и санпропускников, установка мебели и оборудования с обеззараживающим покрытием, а также регулярное проведение дезинфекционных мероприятий.

На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 72 федеральных, городских и частных стационарах общей мощностью свыше 25 тыс. коек.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН проанализировал официальную статистику распространения коронавируса в европейских странах и пришел к выводу, что число случаев инфицирования стало снижаться. Приэтом он заявил, что пока радоваться рано – надо продолжать работать.

«Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва – самый неблагополучный регион по распространению коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу, анализировать, сколько за сутки выявлено новых больных, сколько из них относится к категории, подлежащей для госпитализации. Сколько из них требует проведения лечебных мероприятий, сколько на излечении находится в домашних условиях. Сколько людей переносит эту инфекцию бессимптомно или со слабой симптоматикой. Я бы посоветовал эту информацию давать более дифференцировано, как это делали в Китае. Но понимать ее необходимо», - заявил эксперт.

