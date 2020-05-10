Собянин рассказал о завершении строительства временных корпусов ГКБ №15
Завершение строительства временных корпусов на территории городской больницы № 15 имени Филатова позволит ввести дополнительные койки для долечивания больных COVID-19. Об этом заявил в ходе осмотра возведенных зданий мэр столицы Сергей Собянин.
По словам главы столицы, мощности новых корпусов – это около 300 дополнительных коечных мест.
«В целом мы в 17 больницах делаем такие дополнительные, временные медицинские центры, которые обладают мощность от 3,5 тыс. до 5 тыс. (коек). Первые мы открываем у вас, но высокая готовность еще по 3,5 тыс. в 17 таких блоках. Я думаю, они в течение недели-двух тоже будут введены. Так что в целом по городу мощности нашей системы против ковида серьезно будут расширены», - заявил Сергей Собянин.
Два временных корпуса площадью 1 тыс. 400 кв. м на 81 койку каждый в городской больнице № 15 им. Филатова были построены менее чем за месяц, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Отмечается, что новые палаты оборудованы санузлом с душем, системой обеззараживания воздуха и местом приема пищи.
Для медицинского персонала предусмотрены гардеробные, душевые, санузлы, комната отдыха и приема пищи, помещение для надевания средств индивидуальной защиты.
Эпидемиологическую безопасность обеспечат устройство шлюзов и санпропускников, установка мебели и оборудования с обеззараживающим покрытием, а также регулярное проведение дезинфекционных мероприятий.
На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 72 федеральных, городских и частных стационарах общей мощностью свыше 25 тыс. коек.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН проанализировал официальную статистику распространения коронавируса в европейских странах и пришел к выводу, что число случаев инфицирования стало снижаться. Приэтом он заявил, что пока радоваться рано – надо продолжать работать.
«Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва – самый неблагополучный регион по распространению коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу, анализировать, сколько за сутки выявлено новых больных, сколько из них относится к категории, подлежащей для госпитализации. Сколько из них требует проведения лечебных мероприятий, сколько на излечении находится в домашних условиях. Сколько людей переносит эту инфекцию бессимптомно или со слабой симптоматикой. Я бы посоветовал эту информацию давать более дифференцировано, как это делали в Китае. Но понимать ее необходимо», - заявил эксперт.
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