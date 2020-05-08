Эпидемиолог о скрытых пиках: Опасность не миновала, а стабилизировалась

Безносенко также обратил внимание на то, что прирост идёт за счёт бессимптомных или лёгких случаев, а количество госпитализированных в больницы меньше показателей двухнедельной давности и сейчас не растёт. Об этом 7 мая говорил и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией последние две недели перестало расти. Ситуация стабилизировалась», - написал градоначальник в своём блоге.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН прокомментировал эти доводы.

«Количество инфицированных обусловлено увеличением количества анализов — это довольно-таки очевидная вещь, особенно на фоне того, что количество находящихся в стационарах при этом не увеличивается. Это очень хороший показатель развивающейся эпидобстановки. Анализировать клиническую картину по данным из клиники и по количеству инфицированных — это нормальная ситуация, и она сейчас нам показывает, что не так всё плохо, как может показаться, если не различать понятия инфицированных и заболевших», - отметил он.

Но определить пик без математической модели нельзя, а потому бесполезно говорить о том, когда он будет пройден, подчеркнул собеседник НСН. Ранее Гинцбург отмечал, что такие модели должны создаваться в межэпидемический период, а научная обоснованность применяемых сейчас инструментов прогнозирования — под вопросом.

«Опасность не миновала, а стабилизировалась, она не нарастает. Миновала — это когда все будут защищены — или переболеют, или, соответственно, будут провакцинированы, или у них при помощи иммуномодуляторов будет создан врождённый иммунитет, достаточный, чтобы вирус не смог его пробить», - подчеркнул эпидемиолог.

По данным на утро 8 мая, суточный прирост заболеваемости COVID-19 В России составил почти 10,7 тысячи новых случаев, 5,8 тысячи из которых — в Москве. Это чуть меньше, чем 7 мая, однако примерно на уровне первых дней мая.

