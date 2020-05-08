Эпидемиолог о скрытых пиках: Опасность не миновала, а стабилизировалась
Спрогнозировать пик COVID-19 без математической модели нельзя, но динамика по госпитализациям и тестам позитивная, заявил в эфире НСН директор НИЦЭМ имени Гамалеи.
Число ежедневно подтверждаемых новых случаев COVID-19 в России пока ещё велико, но в последние дни прирост заболеваемости новым коронавирусом связан в основном с количеством тестов. Об этом заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко, пишет РБК. По словам специалиста, в таком случае возможен сценарий без выраженного пика эпидемии, поскольку статистика не отражает реальные темпы распространения инфекции.
Безносенко также обратил внимание на то, что прирост идёт за счёт бессимптомных или лёгких случаев, а количество госпитализированных в больницы меньше показателей двухнедельной давности и сейчас не растёт. Об этом 7 мая говорил и мэр Москвы Сергей Собянин.
«Число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией последние две недели перестало расти. Ситуация стабилизировалась», - написал градоначальник в своём блоге.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН прокомментировал эти доводы.
«Количество инфицированных обусловлено увеличением количества анализов — это довольно-таки очевидная вещь, особенно на фоне того, что количество находящихся в стационарах при этом не увеличивается. Это очень хороший показатель развивающейся эпидобстановки. Анализировать клиническую картину по данным из клиники и по количеству инфицированных — это нормальная ситуация, и она сейчас нам показывает, что не так всё плохо, как может показаться, если не различать понятия инфицированных и заболевших», - отметил он.
Но определить пик без математической модели нельзя, а потому бесполезно говорить о том, когда он будет пройден, подчеркнул собеседник НСН. Ранее Гинцбург отмечал, что такие модели должны создаваться в межэпидемический период, а научная обоснованность применяемых сейчас инструментов прогнозирования — под вопросом.
«Опасность не миновала, а стабилизировалась, она не нарастает. Миновала — это когда все будут защищены — или переболеют, или, соответственно, будут провакцинированы, или у них при помощи иммуномодуляторов будет создан врождённый иммунитет, достаточный, чтобы вирус не смог его пробить», - подчеркнул эпидемиолог.
По данным на утро 8 мая, суточный прирост заболеваемости COVID-19 В России составил почти 10,7 тысячи новых случаев, 5,8 тысячи из которых — в Москве. Это чуть меньше, чем 7 мая, однако примерно на уровне первых дней мая.
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