Собянин рассказал о ситуации с «омикроном» в Москве

По его словам, новый вариант COVID-19 более заразный штамма «дельта», однако протекает в более лёгкой форме, что подтверждают «первые данные о распространении».

Градоначальник отметил, что высокие темпы заболеваемости новым штаммом пока не привели к росту госпитализаций.

«Если летом-осенью 2021 года при пяти тысячах положительных тестов в Москве госпитализировали примерно 1,5 тысячи человек, то сейчас – 750-800 человек в день», - уточнил мэр.

Собянин добавил, что столичные власти с большой осторожностью надеются на сохранение этой тенденции, однако в случае ухудшения ситуации в Москве сохраняется «горячий резерв» свободных коронавирусных коек.

Ранее Собянин заявил, что из-за «омикрона» столице предстоит пережить «несколько сложных недель» и продлил режим самоизоляции для пожилых людей, а также потребовал у работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку.

