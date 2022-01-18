Собянин рассказал о ситуации с «омикроном» в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём персональном заявил, что в структуре заболеваемости коронавирусом в столице доминирует штамм «омикрон».
По его словам, новый вариант COVID-19 более заразный штамма «дельта», однако протекает в более лёгкой форме, что подтверждают «первые данные о распространении».
Градоначальник отметил, что высокие темпы заболеваемости новым штаммом пока не привели к росту госпитализаций.
«Если летом-осенью 2021 года при пяти тысячах положительных тестов в Москве госпитализировали примерно 1,5 тысячи человек, то сейчас – 750-800 человек в день», - уточнил мэр.
Собянин добавил, что столичные власти с большой осторожностью надеются на сохранение этой тенденции, однако в случае ухудшения ситуации в Москве сохраняется «горячий резерв» свободных коронавирусных коек.
Ранее Собянин заявил, что из-за «омикрона» столице предстоит пережить «несколько сложных недель» и продлил режим самоизоляции для пожилых людей, а также потребовал у работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru