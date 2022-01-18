В Москве продлен режим самоизоляции для пожилых
В Москве режим самоизоляции для пожилых людей, а также требование перевести 30% сотрудников на удаленку продлевается до 1 апреля. Об этом сообщил во вторник, 18 января, мэр Москвы Сергей Собянин.
Он призвал работодателей перевести на дистанционную работу максимальное число сотрудников.
Также, по его словам, в столице нет необходимости вводить новые ограничения из-за коронавируса до тех пор, пока система здравоохранения справляется. При планировании новых ограничений власти будут исходить именно из загруженности системы здравоохранения.
По словам Собянина, Москве из-за омикрон-штамма предстоит пережить «несколько сложных недель». При этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом градоначальник выразил уверенность, что Москва справится с «омикроном» также, как справилась с предыдущими волнами пандемии.
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