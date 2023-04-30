Собянин рассказал о развитии северо-запада Москвы в рамках программы «Мой район»

Градоначальник отметил, что в этих районах проживает 520 тысяч человек. За последнее время реализовано много проектов, благодаря которым эти территории стали привлекательнее для жизни, сообщил мэр.

Крупнейшим проектом градоначальник назвал реабилитацию парка «Покровское-Стрешнево». Благоустроены Всехсвятская роща, несколько скверов и других зеленых территорий, рассказал Собянин.

Мэр напомнил, что на северо-западе столицы действуют три станции Московского центрального кольца (МЦК), открыта Большая кольцевая линия. Построена Северо-Западная хорда и завершена реконструкция Волоколамского шоссе, написал градоначальник.

Он отметил, что на северо-западе возвели крупнейший перинатальный центр, отремонтировали здания поликлиник, построили крупнейший инфекционный лечебно-диагностический комплекс.

Ранее Собянин рассказал о самых интересных площадках семейного фестиваля «Мой район».

