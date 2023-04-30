Собянин рассказал о развитии северо-запада Москвы в рамках программы «Мой район»
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о развитии районов Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники, Щукино и Строгино.
Градоначальник отметил, что в этих районах проживает 520 тысяч человек. За последнее время реализовано много проектов, благодаря которым эти территории стали привлекательнее для жизни, сообщил мэр.
Крупнейшим проектом градоначальник назвал реабилитацию парка «Покровское-Стрешнево». Благоустроены Всехсвятская роща, несколько скверов и других зеленых территорий, рассказал Собянин.
Мэр напомнил, что на северо-западе столицы действуют три станции Московского центрального кольца (МЦК), открыта Большая кольцевая линия. Построена Северо-Западная хорда и завершена реконструкция Волоколамского шоссе, написал градоначальник.
Он отметил, что на северо-западе возвели крупнейший перинатальный центр, отремонтировали здания поликлиник, построили крупнейший инфекционный лечебно-диагностический комплекс.
Ранее Собянин рассказал о самых интересных площадках семейного фестиваля «Мой район».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+5 341 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 725 / сут.
- Подоляк раскритиковал Меркель за слова о конфликте на Украине
- Пригожин заявил о готовности выступить в Госдуме по ситуации в зоне СВО
- Непомнящий проиграл Лижэню в борьбе за шахматную корону
- СМИ: украинский дрон пытался атаковать Белгородскую область
- Минобороны сообщило об освобождении еще четырех кварталов Артемовска
- МО: в районе Краматорска уничтожен эшелон с 200 тоннами боеприпасов ВСУ
- The Times: Киев не готов к контрнаступлению, но у него нет выбора
- Генерал-полковника Кузьменкова назначили замминистра обороны
- Губернатор сообщил о четырех погибших при обстреле брянского поселка Суземка
- Минобороны Турции оценило вероятность продления зерновой сделки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru