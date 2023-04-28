Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал в районе Нагатинский Затон.

{{related_post_PbZahZ7Kp}}

По его словам, на территории нынешнего Южного речного вокзала последние 20 лет практически ничего не было. Градоначальник сообщил, что в рамках реконструкции было проведено благоустройство района, сделана хорошая набережная, а также проложены пешеходные маршруты. В текущем году планируется запустить круизную навигацию в 30 городов России.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова, первый круизный теплоход прибудет на Южный речной вокзал 5 мая.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы отметила, что церемония открытия вокзала была приурочена к началу пассажирской навигации на Москве-реке, которая официально начинается 29 апреля. Сообщается, что в реконструированном здании Южного речного вокзала разместятся ресторан и кафе, зал ожидания, офисы туроператоров, зал для проведения мероприятий. Гости вокзала также смогут посетить выставку Музея транспорта Москвы и смотровую площадку на крыше здания.

Планируется, что в сезон навигации текущего года Южный речной вокзал посетят более 300 тысяч человек, а порядка 18 тысяч из них отправятся в круизные рейсы.

