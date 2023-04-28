Собянин рассказал о самых интересных площадках нового семейного фестиваля «Мой район»
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что в столице до 29 апреля проходит городской семейный фестиваль «Мой район».
Градоначальник рассказал, что на территории культурно-развлекательного центра «Остров мечты» организуют несколько тематических зон.
В зоне «Вселенная спорта» опытные скейтбордисты продемонстрируют свое мастерство и обучат новичков, а во «Вселенной развлечений» посетители окунутся в мир виртуальной реальности, попадут на танцевальные мастер-классы и попробуют нарисовать граффити.
Зона «Вселенная детства» предназначена для юных гостей, которых ждут творческие мастер-классы, научные развлечения и полоса препятствий. Для любителей собак организована зона «Вселенная четвероногих друзей», на площадке которой проходит развлекательная программа от кинологов.
Также будет работать маркет «Сделано в Москве», где гости фестиваля смогут приобрести продукцию московских производителей одежды, предметов интерьера и детских товаров.
«В каждом районе города мы создаем все для комфортной жизни: благоустроенные парки, спортивные и детские площадки и многое другое. Именно такой «Мой район» в миниатюре видят гости фестиваля... Приходите, здесь интересно», - написал Собянин.
Ранее мэр Москвы рассказал, что летом в столице будет открыто 136 мест отдыха у воды, 13 из них будут с возможностью купания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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