Собянин рассказал о самых интересных площадках нового семейного фестиваля «Мой район»

Градоначальник рассказал, что на территории культурно-развлекательного центра «Остров мечты» организуют несколько тематических зон.

В зоне «Вселенная спорта» опытные скейтбордисты продемонстрируют свое мастерство и обучат новичков, а во «Вселенной развлечений» посетители окунутся в мир виртуальной реальности, попадут на танцевальные мастер-классы и попробуют нарисовать граффити.

Зона «Вселенная детства» предназначена для юных гостей, которых ждут творческие мастер-классы, научные развлечения и полоса препятствий. Для любителей собак организована зона «Вселенная четвероногих друзей», на площадке которой проходит развлекательная программа от кинологов.

Также будет работать маркет «Сделано в Москве», где гости фестиваля смогут приобрести продукцию московских производителей одежды, предметов интерьера и детских товаров.

«В каждом районе города мы создаем все для комфортной жизни: благоустроенные парки, спортивные и детские площадки и многое другое. Именно такой «Мой район» в миниатюре видят гости фестиваля... Приходите, здесь интересно», - написал Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, что летом в столице будет открыто 136 мест отдыха у воды, 13 из них будут с возможностью купания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

