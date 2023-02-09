Собянин рассказал о проектах 140 культурных площадок столицы для школьников

Он напомнил, что для учащихся работают образовательные проекты «Учебный день в музее» и «Учебный день в библиотеке». Уроки проходят в музее-усадьбе «Кусково», культурном центре имени Астахова и на других площадках, отметил Собянин.

Учителя выбирают увлекательные форматы для изучения дисциплин, а школьники могут лучше усвоить материал и определиться с будущей профессией, сообщил мэр.

По его словам, педагоги могут записывать детей на учебные дни в музеях и библиотеках Москвы в любое время.

У школьников есть возможность свободно посещать музеи и выставки по карте «Москвенок» или карте москвича, добавил градоначальник.

Число пользователей Московской электронной школы (МЭШ) приближается к 3 миллионам, заявил ранее мэр. Возможности сервиса постоянно совершенствуются, передает НСН.

