Собянин рассказал об открытии двух новых образовательных учреждений в ТиНАО

В поселении Сосенское в ТиНАО открыли школу на 550 учеников с дошкольным отделением для 200 детей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, объект в собственность города передал инвестор.

«Здание построено по индивидуальному проекту, в нём создана комфортная и безопасная среда для дошколят и учеников. Все помещения приспособлены для ребят с ограниченными возможностями здоровья», - отметил Собянин.

Главной архитектурной особенностью здания является атриум в центральной зоне, который можно легко превратить в лекторий, шоу-рум, кинотеатр, танцевальный или концертный зал.

В школе оборудовали мастерские. Есть медиалаборатория с профессиональной студией звукозаписи, павильоном для видеосъёмок и компьютерным классом. А также пространство, оснащённое 3D-принтерами, лазерными резаками и другим оборудованием для изучения основ физики, технологий и промышленного дизайна.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы застройщики, возводящие новые жилые комплексы, не забывали о своих обязательствах по строительству объектов социальной инфраструктуры, в первую очередь — школ и детских садов», - подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы также рассказал, что в Сосенском, открыли ещё один детский сад на 220 детей на улице Малое Понизовье, в котором созданы все условия для развития малышей. Помещения в нём можно трансформировать для сна или игр. Предусмотрены отдельные пространства для кружков, музыкальный и физкультурный залы.



