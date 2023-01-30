Собянин: У Московской электронной школы почти три млн пользователей
Количество пользователей Московской электронной школы (МЭШ) приближается к трем миллионам. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня у Московской электронной школы 2,8 млн пользователей — родителей, учеников и учителей. Каждый день они более 4,5 млн раз обращаются к ее сервисам», — написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.
Собянин подчеркнул, что возможности МЭШ постоянно расширяются и совершенствуются. Столица продолжит развитие платформы и будет дополнять «новую образовательную реальность» интересными материалами и необходимыми сервисами.
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