Собянин рассказал о бесплатных лекарствах для москвичей с ОРВИ

Бесплатные медикаменты теперь доступны не только больным коронавирусом, но и москвичам с проявлениями ОРВИ. Такое решение приняли власти столицы, расширив программу обеспечения бесплатными лекарствами горожан, которые лечатся дома. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ», - написал Сергей Собянин.