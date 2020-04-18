Собянин рассказал о бесплатных лекарствах для москвичей с ОРВИ

Бесплатные медикаменты теперь доступны не только больным коронавирусом, но и москвичам с проявлениями ОРВИ. Такое решение приняли власти столицы, расширив программу обеспечения бесплатными лекарствами горожан, которые лечатся дома. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ», - написал Сергей Собянин.

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Напоминаем, с 30 марта по 1 мая всем москвичам, независимо от возраста, предписано оставаться дома. Москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров везде, кроме такси.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал запас прочности московской системы здравоохранения медицины. Минимум две недели - об этом глава столицы сообщил в интервью Первому каналу.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Доступные ЛекарстваМосквичиМоскваСергей Собянин
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