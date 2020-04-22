Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу в ТиНАО
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля, открыл новую инфекционную больницу для лечения больных коронавирусом в поселении Вороновское на территории ТиНАО. Строительство началось 12 марта, то есть комплекс возвели фактически за месяц, сообщает RT. Столь быструю работу строителей градоначальник сравнил с подвигом.
Объект площадью 80 тысяч кв. метров рассчитан на 800 коечных мест. В рамках строительства больницы было построено около 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в два-три этажа. В больнице есть реанимационное отделение на 345 коек, инфекционные и мельцеровские боксы, операционные, обеспечение лечебным кислородом, рассказал мэр.
К настоящему моменту полностью укомплектован не только стационар, но и зона для персонала. Новая больница уже готова к работе: поставлены порядка 100 тысяч единиц оборудования, в том числе защитные костюмы и 65 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Ожидается, что первых пациентов здесь примут уже в понедельник, 20 апреля.
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