Собянин рассказал о запасе прочности московской медицины

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью Первому каналу, что система здравоохранения Москвы имеет запас прочности как минимум на две недели. Об этом сообщает ТАСС.

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Собянин отметил, что создание данного запаса прочности медицинской системы в регионе являлось основным приоритетом для столичных властей. Дополнительное оборудование, места в больницах и другие "мощности" для преодоления эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией, по словам мэра, как минимум рассчитаны на "ближайшую перспективу" и смогут справиться с текущими задачами.

Операштаб Москвы передает, что в городе зарегистрировано 18 тыс случаев коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции и социального дистанцирования работает в столице с 29 марта.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:самоизоляцияМоскваСобянин
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