Собянин рассказал о запасе прочности московской медицины

Собянин отметил, что создание данного запаса прочности медицинской системы в регионе являлось основным приоритетом для столичных властей. Дополнительное оборудование, места в больницах и другие "мощности" для преодоления эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией, по словам мэра, как минимум рассчитаны на "ближайшую перспективу" и смогут справиться с текущими задачами.

Операштаб Москвы передает, что в городе зарегистрировано 18 тыс случаев коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции и социального дистанцирования работает в столице с 29 марта.

