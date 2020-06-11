Собянин рассказал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе к зиме. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Градоначальник отметил, что разработкой вакцины занимаются сразу несколько российских институтов. Три разработки уже находятся в стадии клинических испытаний. По словам Собянина, первую вакцину можно ждать осенью — в августе, сентябре, октябре.