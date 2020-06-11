Собянин рассказал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе к зиме. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Градоначальник отметил, что разработкой вакцины занимаются сразу несколько российских институтов. Три разработки уже находятся в стадии клинических испытаний. По словам Собянина, первую вакцину можно ждать осенью — в августе, сентябре, октябре.
Накануне министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в России начались клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции.
В России по состоянию на 9 июня впервые число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru