Число выздоровевших от COVID-19 в России впервые превысило число заболевших

В России по состоянию на 9 июня впервые число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших. При этом о преодолении данного порога СМИ сообщали еще вчера, однако фактически заболевших в стране было больше, чем выздоровевших, примерно на 15 тысяч человек.

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По данным на сегодняшний день, излечились от инфекции 253 тысяч граждан, а общее число случаев заболеваний достигло 494 тысяч.

При этом достаточно высокой остается суточная смертность от COVID-19 — за день зарегистрировано 216 летальных исходов, отмечает «Свободная пресса».

Это один из самых высоких показателей в России за время пандемии. Антирекорд был поставлен 29 мая — тогда сообщалось о 232 жертва. Тем временем в мире зафиксировано более 7,3 млн случаев заражений, скончались 414 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Михальчевский
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