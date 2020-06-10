Число выздоровевших от COVID-19 в России впервые превысило число заболевших
В России по состоянию на 9 июня впервые число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших. При этом о преодолении данного порога СМИ сообщали еще вчера, однако фактически заболевших в стране было больше, чем выздоровевших, примерно на 15 тысяч человек.
По данным на сегодняшний день, излечились от инфекции 253 тысяч граждан, а общее число случаев заболеваний достигло 494 тысяч.
При этом достаточно высокой остается суточная смертность от COVID-19 — за день зарегистрировано 216 летальных исходов, отмечает «Свободная пресса».
Это один из самых высоких показателей в России за время пандемии. Антирекорд был поставлен 29 мая — тогда сообщалось о 232 жертва. Тем временем в мире зафиксировано более 7,3 млн случаев заражений, скончались 414 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru