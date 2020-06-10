Число выздоровевших от COVID-19 в России впервые превысило число заболевших

По данным на сегодняшний день, излечились от инфекции 253 тысяч граждан, а общее число случаев заболеваний достигло 494 тысяч.



При этом достаточно высокой остается суточная смертность от COVID-19 — за день зарегистрировано 216 летальных исходов, отмечает «Свободная пресса».



Это один из самых высоких показателей в России за время пандемии. Антирекорд был поставлен 29 мая — тогда сообщалось о 232 жертва. Тем временем в мире зафиксировано более 7,3 млн случаев заражений, скончались 414 тысяч человек.

