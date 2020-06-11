Вирусолог из Италии заявил, что коронавирус ослабевает

Итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи считает, что вторая волна коронавируса маловероятна.

По его словам, вирус ослабевает. Это стало заметно еще в мае, когда начало не только уменьшаться число заболевших, но и больных, которые нуждались в интенсивной терапии, сообщает РИА Новости.

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Клементи сообщил, что в результате проведенного исследования, выяснилось, что вирусная нагрузка у 100 пациентов, которые поступили в больницу в первой половине мая была в десятки раз выше, чем у 100 человек, госпитализированных с ковид в конце месяца, пишет «Свободная пресса».

По словам ученого, это говорит, что коронавирус претерпевает изменения и ослабевает. Клементи добавил, что в будущем не исключены небольшие очаги инфекции, пишет life.ru. С ними можно будет справиться, если быстро выявлять эти случаи и изолировать заболевших. В этом случае второй волны коронавируса может и не быть.

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ФОТО: pixabay.com
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