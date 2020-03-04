Премьеру нового фильма «бондианы» перенесли на полгода из-за коронавируса

Выход фильма был запланирован на апрель, однако теперь сроки выхода смещены на ноябрь. Как ожидается, премьера картина в Британии состоится 12 ноября, в Соединенных штатах – 25 ноября.

Как отмечается, с просьбой о переносе премьеры фильма выступили фанаты «бондианы». Главным аргументом стало то, что во многих странах из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия и это может негативно сказаться на прокате ленты.

Ранее сообщалось, что жена британского принца Гарри Меган Маркл планирует возобновить актерскую карьеру с роли в супергеройском блокбастере.

