Собянин призвал сохранить удаленный режим работы сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичные компании продлить режим удаленной работы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава столицы, при возможности эффективной работы сотрудников в удаленном формате, компании «должны сохранить этот формат».

Напомним, с момента введения режима самоизоляции в столице, многие компании перевели сотрудников на удаленный формат работы. Режим введен в столице 30 марта. Ранее стало известно, что он продлен до 14 июня.

Между тем, ранее Собянин объявил о том, что с 1 июня Москву ждут послабления антикоронавирусного режима. Так, в столице откроются все непродовольственные магазины и некоторые предприятия бытовых услуг. Кроме того, с начала лета в мегаполисе ​в тестовом режиме планируют разрешить прогулки. Для этого будет составлен специальный график для конкретных домов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры