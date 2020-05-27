Собянин призвал сохранить удаленный режим работы сотрудников
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичные компании продлить режим удаленной работы. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил глава столицы, при возможности эффективной работы сотрудников в удаленном формате, компании «должны сохранить этот формат».
Напомним, с момента введения режима самоизоляции в столице, многие компании перевели сотрудников на удаленный формат работы. Режим введен в столице 30 марта. Ранее стало известно, что он продлен до 14 июня.
Между тем, ранее Собянин объявил о том, что с 1 июня Москву ждут послабления антикоронавирусного режима. Так, в столице откроются все непродовольственные магазины и некоторые предприятия бытовых услуг. Кроме того, с начала лета в мегаполисе в тестовом режиме планируют разрешить прогулки. Для этого будет составлен специальный график для конкретных домов.
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