В Москве продлили режим самоизоляции до 14 июня
В Москве режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, продлен до 14 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. Уточняется, что на этот же период продлевается пропускной режим и другие ограничения, в частности, под запретом остаются все массовые мероприятия. По данным агентства, пропуска для передвижения по городу обновят автоматически.
Между тем, ранее Собянин объявил о том, что с 1 июня Москву ждут послабления антикоронавирусного режима. Так, в столице откроются все непродовольственные магазины и некоторые предприятия бытовых услуг. Кроме того, с начала лета в мегаполисе в тестовом режиме планируют разрешить прогулки. Для этого будет составлен специальный график для конкретных домов.
Напомним, режим самоизоляции в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции действует в столице с 30 марта.
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