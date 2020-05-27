В Москве продлили режим самоизоляции до 14 июня

Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. Уточняется, что на этот же период продлевается пропускной режим и другие ограничения, в частности, под запретом остаются все массовые мероприятия. По данным агентства, пропуска для передвижения по городу обновят автоматически.

Между тем, ранее Собянин объявил о том, что с 1 июня Москву ждут послабления антикоронавирусного режима. Так, в столице откроются все непродовольственные магазины и некоторые предприятия бытовых услуг. Кроме того, с начала лета в мегаполисе ​в тестовом режиме планируют разрешить прогулки. Для этого будет составлен специальный график для конкретных домов.

Напомним, режим самоизоляции в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции действует в столице с 30 марта.

