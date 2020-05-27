Гулять по очереди. Собянин снимает ограничения на прогулки

Тестовый режим прогулок москвичей после двух месяцев строгой самоизоляции из-за коронавируса мэр столицы Сергей Собянин предложил в ходе онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным. По словам градоначальника, график прогулок для людей будет зависеть от номеров домов, поскольку велика вероятность, что если разрешить прогулки всем сразу, на улице будет людно «как на первомайской демонстрации», - пояснил Собянин. Такой режим будет действовать «неделю-другую, [чтобы] посмотреть, как ситуация будет развиваться», - сказал Собянин.

Уже приводятся некоторые подробности «прогулочного режима». Планируется, в частности, что москвичи смогут гулять три раза в неделю - два раза в рабочие дни и один раз в выходной. Зато ранним утром с пяти до девяти часов – гулять можно будет без ограничений, - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Окончательный распорядок будет утвержден отдельным распоряжением и график для жителей каждого дома будет размещен на сайте mos.ru.

С 1 июня Москву ждут и некоторые другие послабления антикоронавирусного режима существования. Так, в столице откроются все непродовольственные магазины и некоторые предприятия бытовых услуг, - сообщил Сергей Собянин. В случае с последними речь идет о тех предприятиях, которые не требуют длительного контакта с человеком: прачечные, химчистка, ремонтные мастерские, - пояснил мэр. Ранее, напомним, столичные власти уже сняли ряд ограничений: с 12 мая в городе заработали промышленные и строительные предприятия, с начала этой недели возобновили работу многофункциональные центры «Мои документы», заработал каршеринг с условием аренды машины на срок от пяти дней.

Москва готова не только к первому, но и ко второму этапу отмены антикоронавирусных ограничений, - считает глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. По ее словам, ситуация в городе соответствует тем требованиям к снятию ограничений, которые выдвигает Роспотребнадзор. В случае сохранения этой тенденции можно будет открывать объекты службы быта и оказания услуг населению, разрешить прогулки на свежем воздухе детям и пожилым людям.

Еще дальше в своих прогнозах относительно судьбы остающихся ограничительных мер пошла уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она выразила надежду на то, что пропуска для передвижения по городу на автомобилях могут отменить уже в ближайшую неделю. По ее словам, которые приводит РИА Новости, необходимость получать спецпропуск на пользование личным автомобилем способствовала тому, что многие горожане оставались дома. Теперь же подобное решение утратило свою актуальность: «около 80 процентов москвичей вышли на работу, другие, скорее всего, выйдут с 1 июня, ну и смысл тогда в системе пропусков? Мне кажется, эта тема себя уже потихонечку изживает», - заявила собеседница агентства.

С этим действительно сложно спорить, особенно с учетом очевидно более высокой антивирусной безопасности передвижения в собственном автомобиле по сравнению с общественным транспортом. Но, когда отменят, тогда и порадуемся.