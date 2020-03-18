С помощью камер в Москве найдены более 200 нарушителей режима изоляции

В российской столице с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» обнаружено более 200 нарушений режима самоизоляции - он вводится в связи с риском распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главы ГУ МВД России по Москве Олега Баранова.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что все находившиеся на карантине пациенты, ранее сбежавшие из медицинского комплекса в Коммунарке, возвращены в медучреждение, подчеркивает RT.

Добавим, в настоящий момент в столице зарегистрировано 56 случаев заболевания COVID-19.

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Между тем, из медицинского комплекса в Коммунарке выписаны 106 пациентов, которые ранее находились там на карантине по коронавирусу. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в своем Twitter. Накануне больницу покинули 40 пациентов, у которых тест на коронавирус показал дважды отрицательный результат.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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