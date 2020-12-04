Собянин призвал «не расслабляться» в борьбе с COVID-19

В эфире телеканала "Россия 1" глава города отметил, что не надо расслабляться, так как в столице и по всей стране сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.

Ранее врач-геронтолог Юрий Конев в эфире НСН рассказал, что в канун Нового года для сохранения здоровья лучше отказаться от праздничных покупок и визитов к родственникам и друзьям.

