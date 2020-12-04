Собянин призвал «не расслабляться» в борьбе с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал "не расслабляться" в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Койки закончились. Баста

В эфире телеканала "Россия 1" глава города отметил, что не надо расслабляться, так как в столице и по всей стране сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.

Ранее врач-геронтолог Юрий Конев в эфире НСН рассказал, что в канун Нового года для сохранения здоровья лучше отказаться от праздничных покупок и визитов к родственникам и друзьям.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПандемияСобянинКоронавирус
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